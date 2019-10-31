PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.23 düştü, dolar 5.72 lirada

Güne yüzde 0.23 artışla 98 bin 920 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 171 ve en yüksek 99 bin 201 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.23 düşüşle 98 bin 468 puanda kapandı.

Tahvil/bono piyasasında, gösterge 10 yıllık tahvilde, Çarşamba günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.28 düzeyindeyken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.05, valörde son işlem yüzde 12.84 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 13.02 düzeyindeyken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.65 oldu.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7266 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3554 lira ve en yüksek 6.3924 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3549 lira ve en yüksek 7.4255 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ekim ayında yapılan 250 baz puanlık faiz indiriminde enflasyon ana eğilimindeki gevşeme ve küresel para politikalarındaki gevşemenin etkili olduğunu söyledi. Uysal, yılın son Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 20192un sonunda orta noktası yüzde 12.0 olmak üzere, yüzde 11.2 ileyüzde 12.8 aralığında olacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Uysal, Merkez bankası politika faizindeki indirimlerin yanı sıra, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüşe bağlı olarak kredi ve mevduat faizlerinin gerilediğine işaret ederek, "Kredi büyümesi arz ve talep kaynaklı olarak hız kazandı" dedi.

Uysal, "Enflasyon görünümünde süregelen iyileşmeye bağlı olarak, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarındaki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantılarında parasal duruşumuzun sıkılığını azaltmaya karar verdik ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'e indirdik" diye anımsattı ve ekledi:

"Sistemin fonlama ihtiyacı, reeskont kredileri, Merkez Bankası'nın döviz karşılığı TL swap işlemleri ve Hazine'nin piyasa ile gerçekleştirdiği TL karşılığı işlemler sonucu, bir önceki Rapor dönemine göre, belirgin ölçüde azaldı.

"Açık piyasa işlemleri fonlaması büyük ölçüde bir hafta vadeli repo ihaleleri kanalıyla yapıldı ve sınırlı düzeyde Piyasa Yapıcı repo kullanımı gerçekleşti.

"Piyasa Yapıcı bankalara kullandırılan likidite imkânının da etkisiyle BIST gecelik repo faizleri politika faizinin bir miktar altında oluşuyor."

Kaynak: DHA