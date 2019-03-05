PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.25 düşüşle başladı, dolar 5.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.25 düşüşle 103 bin 933 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.9 artışla 104 bin 193 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.37 düşüşle 138 bin 93 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge bir değişim göstermeyerek sırasısıyla yüzde 15.28 ve yüzde 18.64 düzeyindeler.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 5.37 lira ve en yüksek 5.3976 lirayı gördükten sonra, 5.39 – 5.40 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0865 lira ve en yüksek 6.1241 lirayı gördükten sonra, 6.11 – 6.12 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0760 lira ve en yüksek 7.1162 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Sınırlı kar satışı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Piyasalardaki iyimser hava Wall Street'teki sert satışla bozuldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Güvercin Fed, güçlü şirket karları ve Çin ile ticaret görüşmelerinde mutlu son beklentisi ile sene başından beri yüzde 12 yükselen ABD hisseleri kar satışlarla geriledi. Son bir ayın en set hareketi olmasına rağmen Wall Street'teki satışın dünyaya etkisi şimdilik sınırlı düzeyde kaldı.

"MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 1.4 yükselerek Mart ayına kötü başlangıcını kısmen telafi etti. Beklentilerden düşük gelen enflasyon rakamına ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına rağmen Türk lirası üzerindeki baskının devam etmesi iyimser havayı bozmaya yetmedi.

"ABD varlıklarındaki kar satışına paralel Borsa İstanbul'da sınırlı negatif (yüzde 0.3) bir açılış bekliyoruz."

DHA