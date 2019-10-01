PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.25 ekside, dolar 5.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ikinci gününe yüzde 0.23 artışla 105 bin 275 puanda başladıktan sonra en düşük 104 bin 429 puanı ve en yüksek 105 bin 297 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.25 düşüşle 104 bin 767 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 151 bin 777puanı ve en yüksek 154 bin 541 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.9 düşüşle 151 bin 969 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.18 artışla yüzde 13.74'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.14 düşüşle yüzde 13.86 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.6919 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1495 lira ve en yüksek 6.2012 lirayı gördükten sonra, 6.19 - 6.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9376 lira ve en yüksek 6.9962 lirayı gördükten sonra 6.98 - 6.99 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Dolar endeksi iki yılın en yükseğinde, gözler ABD ISM imalat PMI verisinde olacak…." Başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YEP 2020-2022 dönemini kapsayan hedefleri anlattığı konuşmasında bu yılki programın ana temasının "değişim başlıyor" olarak belirlendiğini, yılsonunu pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlandıklarını, cari açıkla mücadelede önemli başarı elde ettiklerini, Tüketimde dipten dönüşü kısa sürede gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş beklediklerine değinen Albayrak, Enflasyonu yüzde 5.0'in altına indirebilmenin temel hedefleri olduğuna ve 2019 yılını yüzde 12 enflasyonla tamamlamayı öngördüklerini söyledi. 2019 yılını ayrıca cari fazlayla kapatacaklarına da değinen Albayrak, Hal yasasını en kısa sürede geçirmeye çalışacaklarını açıkladı. Konuşmasında ayrıca bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin üzerinde kaldıklarını dile getirirken 2019 bütçe açığı/GSYH hedefinin yüzde 2.9, 2020 yüzde 2.9, 2021 yüzde 2.5 2022 yüzde 1.5 olarak belirlendiğini söyledi.

"Açıklanan YEP'e göre 2019 büyüme hedefi yüzde 0.5, 2020 yüzde 5.0, 2021 yüzde 5, 2020 yüzde 5.0 olarak belirlenmiş durumda. Böylece 2020 büyüme hedefi önceki YEP'te belirlenen yüzde 3.5'dan yüzde 5.0'e yükseltildi. Bunun yanında 2019 işsizlik hedefi yüzde 12.9, 2020 yüzde 11.8, 2021 yüzde 10.6, 2022 yüzde 9.8 olarak hedefleniyor. YEP'te açıklanan yıl sonu yüzde 12 enflasyon hedefi ise daha önceki yüzde 13.9'dan aşağıya çekilmiş oldu. Enlfasyon hedefi 2020 için yüzde 8.5 olurken, 2021 yılı içinse yüzde 6.0 olarak hedeflenmiş durumda. 2021'de ise enflasyonun yüzde 4.9'a düşeceği tahmin ediliyor.

"Albayrak'ın konuşmasına göre hedeflenenler arasında vergi reformuyla iligili önemli değişikliklerin yapılacağı, istihdam teşviklerinin etki analizinin yapılacağı, dolarizasyonun azaltılması için çalışılıcağı, İstanbul Finans Merkesi'nin 2021 yılı sonunda devreye alınacağı, kredi kanallarının açılmasının sağlanacağı ve en önemlisi bankacılık için temiz sayfa görüleceği yer aldı. Bankalara için temiz sayfa açılacağı sözü ile 46 milyar liralık tahsili gecikmiş alacakların NPL'e geçirilmesinden sonra devamının gelmeyeceği ve bir kötü banka kurularak bu batık kredilerin banka bilançolarından temizleneceğine dair yorum yapılabilir. İş dünyasından olumlu yaklaşımların geldiği YEP açıklamaları akabinde lira üzerinde değer artışlarıyla kurda 5.6370 önemli desteği test edildi.

"Yurtdışına baktığımızda ise Avrupa Bölgesi'nde Almanya'da işsizlik uzun sğreden sonra düşüş gösterirken ülkenin 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 0.8'den yüzde 0.5'e düşüreceği haberleri ardından paritede 1.09 altı ile 2017 yılı ortalarından bu yana en düşük seviyeler test edildi. Draghi ise yaptığı bir konuşmada AMB'nin enflasyonu desteklemek için ihtiyaç olduğu takdirde daha fazlasını yapabileceğini ve Euro Bölgesi hükümetlerine bu çabayı mali harcamalarla destekleme çağrısını söyledi. Bu açıklamaların verdiği destekle Avrupa borsalarında yükseliş eğilimlerinin oluştuğu gözlendi. ABD tarafında ise yaklaşan üst düzey ticaret görüşmeleri öncesinde ABD'nin Çin'li şirketleri borsa dışına çıkaracağına yönelik iddiaların yalanlanması ardından alıcılı seyrin yaşandığı gözlendi. Bugün Çin piyasaları "Milli Gün" nedeniyle kapalı ve kapalılık hali haftanın sonuna kadar devam edecek."

DHA