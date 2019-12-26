PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.29 artıda, dolar 5.93 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda başladığı gün içinde en düşük 113 bin 116 puanı ve en yüksek 114 bin 535 puanla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra, yüzde 0.29 artışla 113 bin 653 puanda kapandı.

BİST Banka Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 495 puanı ve en yüksek 160 bin 854 puanı gördükten sonra, yüzde 0.16 artışla 159 bin 205 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin getirisi ise yüzde 0.25 düşüşle yüzde 11.77'ye geriledi.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.9332 lira ve en yüksek 5.9415 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5743 lira ve en yüksek 6.5958 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6914 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyordu.

Kaynak: DHA