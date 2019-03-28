PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.29 yükseldi, dolar 5.57 lirada

Güne yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 90 bin 777 puanı ve en yüksek 93 bin 744 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.29 artışla 92 bin 120 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 734 puanı ve en yüksek 124 bin 28 puanı gördükten sonra, yüzde 3.17 artışla 121 bin 256 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.0 artışla yüzde 19.12 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.61 düşüşle yüzde 21.21 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.3217 lira ve en yüksek 5.6271 lirayı gördükten sonra, 5.57 – 5.58 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9581 lira ve en yüksek 6.4053 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0735 lira ve en yüksek 7.5164 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında işlem görüyor.

DHA