PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.32 düştü; dolar 6.08 lirada

Güne yüzde 0.39 artışla 120 bin 36 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 118 bin 571 puanı ve en yüksek 119 bin 574 puanı gördükten sonra 0.32 düşüşle 119 bin 196 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 165 bin 715 puanı ve en yüksek 170 bin 172 puanı gördükten sonra yüzde 1.37 düşüşle 166 bin 781 puandan kapandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre salgın sebebiyle 2,004 kişi hayatını kaybederken, 74,185 kişi de salgından etkilendi.

Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.

Son döneme ilişkin verilerin ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösterdiğine dikkat çekilen Merkez Bankası faiz kararında, "İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir" diye belirtildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.40 artışla 11.57'ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.87 düşerek 11.05 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.0483 lira ve en yüksek 6.0857 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5382 lira ve en yüksek 6.5684 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8583 lira ve en yüksek 7.9062 lirayı gördükten sonra 7.88– 7.89 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA