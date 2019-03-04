PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.37 yükselişte, dolar 5.39 lirada

Güne yüzde 0.29 artışla 103 bin 564 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 475 puanı ve en yüksek 103 bin 960 puanı gördükten sonra, yüzde 0.37 artışla 103 bin 646 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 135 bin 653 puanı ve en yüksek 136 bin 778 puanı gördükten sonra yüzde 0.53 artışla 135 bin 985 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 15.34'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.89 düzeyinde.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0.16 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 19.67 düzeyine gerilediğini gösteren Şubat ayı verilerine sonrasında dövizlerde mson durum şöyle,

- dolar en düşük 5.3662 lira ve en yüksek 5.4007 lirayı gördükten sonra, 5.39 – 5.10 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0983 lira ve en yüksek 6.1324 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1006 lira ve en yüksek 7.1507 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

DHA