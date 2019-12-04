PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.38 artıda, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.44 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 106 bin 999 puanı ve en yüksek 107 bin 751 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.38 artışla 107 bin 193 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.69 artışla 149 bin 150 puanda başladıktan sonra en düşük 149 bin 150 puanı ve en yüksek 150 bin 162 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.53 artışla 149 bin 651 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.32 düzeyinde sabi kalırken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 artışla yüzde 12.18 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7377 lira ve en yüksek 5.7530 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3604 lira ve en yüksek 6.3781 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4610 lira ve en yüksek 7.5051 lirayı gördükten sonra 7.50 – 7.51 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA