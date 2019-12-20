PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 5.93 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.40 artışla 111 bin 40 puanda başladı.

Perşembe gününe yüzde 0.25 artışla 110 bin 853 puanda başlayan BIS100, en düşük 110 bin 485 puanı ve en yüksek 111 bin 274 puanı gördükten sonra, yüzde 0.02 artışla 110 bin 599 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, Çarşamba günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.57, valörde son işlemde yüzde 12.7 düzeyinde olan 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde son işlemde yüzde 12.73 düzeyindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Çarşamba günü spot kapanışta yüzde 12.11, valörde son işlemde yüzde 12.14 olan bileşik getiri Perşembe günü spot kapanışta yüzde 11.98, valörde son işlemde yüzde 11.95 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerle, liranın benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına bağlı olarak yükselen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9252 lira ve en yüksek 5.9451 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5940 lira ve en yüksek 6.6169 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7197 lira ve en yüksek 7.7420 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında hareket ediyordu.

İş Yatırım'ın, "S&P'de yeni rekor, BIST 100 kırılma noktasında" başlıklı, günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dün S&P endeksi rekor 3200 seviyesi üzerinde kapanmayı başarırken, uzun vadeli ABD bono faizleri ile kısa vadeli faizlerin farkı 2018 "den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

"Hatırlamak gerekirse geçen yıl bu vakitler ABD "de verim eğrisinin aşağı dönmesi ve resesyon beklentileri ile

meşgul olan piyasalar bugün uzun vadeli faizlerdeki yükseliş ve enflasyonun geri geleceğini tartışır oldu.

"Dünkü işlemlerde MSCI GOÜ endeksi hafif gerilerken, TL "de ki zayıflamanın etkisi ile MSC TR / MSCI GOÜ endeksi 5 Ekim'de gördüğü dip seviyesine yakın bir yerden kapanış yaptı.

"Özellikle jeopolitik taraftaki risklere rağmen rasyo için bu seviyenin destek olacağını düşünüyoruz.

"Kırılma noktasına yaklaşan BIST 100'de ise yukarı yönlü kırılma olasılığını daha yüksek görüyoruz.

"Dolayısıyla, mevcut seviyelerden 110K stop ile alım yönünde pozisyon denenebileceğini düşünüyoruz.

"Bugün ABD büyüme rakamları revizyonu, içeride ise tüketici güven endeksi verileri dışında önemli bir haber akışı bulunmuyor."

Kaynak: DHA