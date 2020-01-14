PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.44 artıda, dolar 5.88 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Ocak 2018'den bu yana ilk kez 120 bin puanın üzerinde açıldıktan sonra, güçlü verilerle gün ortasında 120 bin 782 puanla 120 bin puanın üzerindeki seyrini koruyor.

Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak güne yüzde 0.12 artışla 120 bin 392 puanla yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 120 bin puanın üzerinde açılan BİST100, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler sonrası en düşük 119 bin 575 puanı ve en yüksek 120 bin 972 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.44 artışla 120 bin 782 puanda.

TÜİK, sanayi üretiminin Kasım'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttığını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

Bunun yanında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 2.17 artarken, yıllık bazdaki artış, Kasım ayındaki yüzde 17.33 düzeyinden Aralık'ta yüzde 16.07'ye indi.

TÜİK verileri ayrıca, perakende satış hacminin 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 yükseldiğini, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin de 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttığını gösterdi.

BİST Bankacılık Endeksi de en düşük 171 bin 812 puanı ve en yüksek 175 bin 307 puanı gördükten sonra, yüzde 0.89 artışla 175 bin 307 puanda hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 0.44 düşüşle 11.19 düzeyine, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 0.56 düşüşle 10.66 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5,9014 lirayı gördükten sonra, 5.88-5.89 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5283 lira ve en yüksek 6.5764 lirayı gördükten sonra 6.55-6.56 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6154 lira ve en yüksek 7.6578 lirayı gördükten sonra 7.63-7.64 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA