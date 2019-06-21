PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.46 ekside, dolar 5.81 lirada

Güne yüzde 0.13 düşüşle 94 bin 33 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 538 puanı ve en yüksek 94 bin 378 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.46 düşüşle 93 bin 724 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.23 düşüşle 128 bin 481 puanda başladıktan sonra, en düşük 127 bin 323 puanı ve en yüksek 128 bin 942 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.83 düşüşle 127 bin 710 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.22 artışla yüzde 16.59 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.24 düşüşle yüzde 19.97 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7553 lira ve en yüksek 5.8231 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5059 lira ve en yüksek 6.5881 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3137 lira ve en yüksek 7.3999 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftayı global PMI verileri ile tamamlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından piyasa beklentisine paralel politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde eksi 0.1'de tuttu. Banka, ileriye yönelik sözel yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi.

"İngiltere'de açıklanan Perakenden Satışlar verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 ile beklentilerin altında artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği Haziran ayı toplantısı ardından, bankanın beklentilere paralel faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Banka faiz oranını yüzde 0.75 ve varlık alım tutarını 435 milyar sterlin olarak korudu.

"ABD'de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi Haziran ayında piyasa beklentisi altında 0.3 düzeyinde açıklandı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttı; Mayıs ayında 55.3 olan endeks, Haziran ayında 57.6 düzeyine yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan Kısa Vadeli Borç İstatistikleri Nisan 2019 verilerine göre, Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.6 artarak 57.5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.7 artarak 57.7 milyar dolara yükseldi.

"Dün, global piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüm ve lirada yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.7322 – 5.8397 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.7599 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.09 düşüş ile 94 bin 157 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9.1 milyar lira oldu."

DHA