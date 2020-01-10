PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.57 yükseldi, dolar 5.87 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 0.57 artışla kapattı, dolar 5.87 lirada hareket ediyor.

Güne yüzde 0.22 kazançla 118 bin 250 puanda başlayan BİST100, en düşük 117 bin 701 puanı ve en yüksek 119 bin 140 puanı gördükten sonra, yüzde 0.57 artışla 118 bin 663 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.25 artışla 169 bin 66 puanda başladığı gün içinde 168 bin 688 puan ve 172 bin 703 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 1.56 artışla 171 bin 270 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 3.29 düşüşle yüzde 11.47'ye, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 3.03 düşüşle yüzde 11.21'e indi.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.8615 lira ve en yüksek 5.8972 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5137 lira ve en yüksek 6.5480 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6687 lira ve en yüksek 7.7057 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında işlem görüyor.

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizler, Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişiye çıktı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım ayındaki 50.1 düzeyinden Aralık'ta 50.3'e yükselerek yıl sonunda imalat sektörünün ihracat ikliminde daha güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

Kaynak: DHA