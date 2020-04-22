PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.57 yükseldi, dolar 6.99 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.52 artışla 98 bin 129 puanda başladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi günde 97 bin 896 puan ile 98 bin 961 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.57 artışla 98 bin 171 puanda kapandı. Çarşamba gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98, BIST Mali Endeks yüzde 0.15 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 artışla geride bıraktı.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.67 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 620/645 düzeyindeydi.

ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda iki haftanın zirvesine yakın düzeylere tırmanan dolar, iç piyasada da yeni güne 7.0 liraya yakın başladı.

Merkez Bankası'nın beklendiği gibi yine politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 8.75 düzeyine düşürmesine karşın, dövizler dünkü düzeylerde hareketlerini sürdürdü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9571 lira ve en yüksek 6.9998 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5575 lira ve en yüksek 7.6145 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5624 lira ve en yüksek 8.6651 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" denildi.

Enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin de "ılımlı" geliştiği belirtilen açıklamada, "Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir" denildi ve eklendi:

"Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir."

Kaynak: DHA