PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne, yüzde 0.59 artışla 108 bin 555 puanda başladı.

BIST100, Çarşamba günü en düşük 107 bin 465 puanı ve en yüksek 108 bin 218 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.08 düşüşle 107 bin 921 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 artışla 12.50 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.58 düşüşle 12.00 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14:00'te açıklanacak faiz kararları öncesinde, dolar 5.80 düzeyindeki yerini koruyor. Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tutarken, 2020 yılı için ise yüzde 2.0 büyüme öngördü. Politika faizinin sabit tutulması kararı oybirliğiyle alındı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük düzeydeki işsizlik oranının 2020'deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği yolunda ifadeler yer aldı. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, ekonomide görünümün "risklere karşın" olumlu olduğunu vurguladı ve sürekli olarak hedefin altında gelişen enflasyonda baskıların zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7983 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4514 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6535 lira ve en yüksek 7.6852 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Faiz kararı öncesi fiyatlamalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "15 Aralık öncesinde Dünya piyasalarında net bir ayrışma görülüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"ABD borsaları zirvesine yaklaşırken Çin hisselerinde tedirgin bir seyir görülüyor. Piyasalar ticaret savaşında faturayı ABD'nin değil Çin'in ödeyeceğini fiyatlıyor.

"Fed'in faiz indirimine uzun süre ara vereceği sinyali sonrası fiyatlamalar piyasaların bardağın dolu tarafını (ABD ekonomisinde işler iyi gidiyor) görmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. ABD yaptırımları korkusu ve Merkez Bankası'nın 200 baz puanın üstünde faiz indirimi yapabileceği endişesi Türkiye varlıklarının gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmasına neden oluyor.

"Doların küresel olarak değer kaybetmesine rağmen Türk lirası Aralık başından beri %0,9 değer kaybederek en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke parası. MSCI Türkiye aynı dönemde gelişmekte olan piyasaların yüzde 3.5 gerisinde kaldı.

"Dünya piyasalarındaki olumlu seyre paralel Türkiye varlıklarında yukarı yönlü bir seyir öngörüyoruz. Merkez Bankası'nın bugünkü PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan (Piyasa 150) indirerek yüzde 12.00'ye çekmesini bekliyoruz.

"Türkiye yönelik ABD yaptırımlarıyla ilgili tasarının dış ilişkiler komitesinden 18'e karşı 4 oyla geçmesi'ne rağmen Türkiye ETF'lerinde ve Türk lirasında önemli bir baskı görülmüyor.

"Bankaların bilançolarındaki kötü kredileri azaltmak için bir yol haritası çıkaracağı haberleri üzerine Moody's'in kredi pozitif açıklamaları Türkiye varlıklarında yukarı yönlü yeniden fiyatlama görüşümüzle uyumlu."

Kaynak: DHA