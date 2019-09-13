PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.61 yükseldi, dolar 5.67 lirada

Güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 706 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 102 bin 309 puanı ve en yüksek 103 bin 236 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.61 artışla 103 bin 72 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 146 bin 667 puanı ve en yüksek 148 bin 712 puanı gördükten sonra yüzde 0.55 artışla 148 bin 312 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.66 düşüşle 15.00 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi değişim göstermeyerek 15.33 düzeyinde sabit kaldı.

- dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6904 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.3171 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9779 lira ve en yüksek 7.0969 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında işlem görüyor.

JP Morgan, Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar toplam 150 baz puan daha faiz indirimi bekliyor ve faiz indirimlerinin 2020 yılında da devam edeceğini öngörüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılan toplantısından çıkan kararları değerlendiren JP Morgan, 325 baz puanlık indirim ile birlikte son iki toplantıda yapılan toplam faiz indiriminin 750 baz puana ulaştığına işaret etti. JP Morgan, 325 baz puanlık faiz indiriminin daha derin bir faiz indirimi riskinden endişe eden bazı piyasa katılımcılarını rahatlattığını, toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamanın da önden yüklemeli parasal gevşemin sona erdiğine ve önümüzdeki dönemde verilecek politika kararlarının enflasyondaki sürprizleri yönü ve büyüklüğü tarafından belirleneceğine işaret ettiğini savundu.

"Enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın tahmininin 130 baz puan altında olmasını beklediğimiz dikkate alındığında yıl sonuna kadar kümülatif olarak 150 baz puan daha faiz indirimi bekliyoruz" değerlendirmesini yapan JP Morgan, "Bu yıl sonu için politika faizi tahminimizin değişmelerek yüzde 15,00 olarak tutulduğu anlamına geliyor" dedi.

JP Morgan, politika faizinin 2020 sonunda yüzde 12.50 düzeyine düşmesini beklediklerini de belirtti.

DHA