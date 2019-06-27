PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.65 artıda, dolar 5.77 lirada

Güne yüzde 0.45 artışla 95 bin 256 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 256 puanı ve en yüksek 95 bin 990 puanı gördükten sonra, günj ortası işlemlerinde yüzde 0.65 artışla 95 bin 449 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.64 artışla 133 bin 575 puanda başlayıp, en düşük 132 bin 908 puanı ve en yüksek 134 bin 563 puanı gördükten sonra, yüzde 0.45 artışla 133 bin 327 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.4 ve yüzde 19.52 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7606 lira ve en yüksek 5.7935 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5616 lira ve en yüksek 6.5989 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3262 lira ve en yüksek 7.3667 lirayı gördükten sonra 7.34 – 7.35 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "G-20 öncesi piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde G-20 liderler zirvesi öncesi ABD vadelileri ve Asya borsalarının pozitif bir seyirle güne başladığı belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Güney Çin Sabah Postası gazetesinin haberine göre Cumartesi sabahı yapılacak Trump - Xi görüşmesi öncesinde ABD ve Çin ilave tarife artışının önüne geçecek bir ateşkes üzerinde anlaştı.

"Seçim yükselişi sonrasında Türkiye varlıkları ilk kez kar satışlarıyla geriledi. MSCI Türkiye yüzde 1.2 düşüş ile Pakistan'ın ardından en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi oldu.

"Tahvil ve CDS cephesinde değer kaybı daha sınırlı düzeyde oldu. Endeks 94 bin 200 seviyesinin altına gerilemedikçe borsadaki gerilemeyi kar satışı olarak görüyoruz."

DHA