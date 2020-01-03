PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.68 düşüşle açıldı, dolar 5.96 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.68 düşüşle 115 bin 142 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.06 düşüşle 160 bin 495 puanda.

BIST100, bir önceki işlem gününü en düşük 114 bin 566 puanı ve en yüksek 115 bin 932 puanı gördükten sonra, yüzde 1.32 artışla 115 bin 932 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 160 bin 131 puanı ve en yüksek 162 bin 251 puanı gördükten sonra, yüzde 1.27 artışla 162 bin 209 puana yükselmişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.21 ve yüzde 11.72 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9511 lira ve en yüksek 5.9655 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6646 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8118 lira ve en yüksek 7.8421 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "ABD müdahalesi sonrası piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD'nin hava saldırısı ile İran Kudüs güçleri komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat havalimanı yakınında öldürmesi sonrası petrol fiyatlarında yüzde 3.0'ün üzerinde yükselişle güne başlıyoruz. ABD saldırısına karşı İran'ın misilleme yapması endişesi ile altın fiyatlarında yüzde 1.0'e yakın yükseliş görülüyor.

"İran kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle dünya borsalarındaki orta vadeli yükseliş trendinin değişmesini beklemiyoruz. Ancak ABD vadelilerinde ve Asya borsalarında yüzde 0.5-yüzde 1.0 bandındaki satışlar kısa vadede oynaklığın artabileceğine işaret ediyor."

Kaynak: DHA