PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.78 artıda, dolar 5.64 lirada

Güne yüzde 0.80 artışla 102 bin 382 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Merkez Bankası Beklenti Anketi verisi sonrası gün içinde en düşük 101 bin 952 puanı ve en yüksek 102 bin 882 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.78 artışla 102 bin 354 puandaydı.

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e, dolar kuru beklentisi de 6.30 liradan 6.14 liraya geriledi. Merkez Bankası verilerine göre Temmuz ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.94 iken, bu anket döneminde yüzde 1.25 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.64 lira ve 6.47 lira olurken, 2019 cari işlemler açığı beklentisi de bir önceki anket döneminde 10.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 7.6 milyar dolara geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 1.17 artışla 149 bin 516 puanda başladığı güne, en düşük 147 bin 195 puanı ve en yüksek 151 bin 95 puanı gördükten sonra, yüzde 0.22 artışla 148 bin 108 puanda devam ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.94 düşüşle yüzde 16.08 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.68 düşüşle yüzde 17.64 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6065 lira ve en yüksek 5.6587 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3223 lira ve en yüksek 6.3699 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0376 lira ve en yüksek 7.0956 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

DHA