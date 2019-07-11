PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.83 arttı, dolar 5.67 lirada

Güne yüzde 0.85 artışla 99 bin 428 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 98 bin 933 puanı ve en yüksek 99 bin 726 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.83 artışla 99 bin 406 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 144 bin 431 puanı ve en yüksek 149 bin 229 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 0.99 düşüşle 145 bin 220 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.64 düşüşle yüzde 17.06 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.50 düşüşle yüzde 19.00 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6514 lira ve en yüksek 5.6918 lirayı gördükten sonra, 5.67- 5.68 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3804 lira ve en yüksek 6.4312 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0968 lira ve en yüksek 7.1508 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

DHA