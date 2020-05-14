PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.96 düştü, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 98 bin 494 ve 100 bin 381 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.96 düşüşle 99 bin 193 puanda kapandı. Perşembe gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17 , BIST Mali Endeks yüzde 1.69 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıda tamamladı.

Sanayi üretimi Mart ayında, artış beklentilerine karşın, aylık bazda yüzde 7.1 ve yıllık bazda da yüzde 2.0 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 5.7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 8.1 düşerken, yıllık bazda da yüzde 0.2 azaldı. TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda otomotiv yakıtı hariç, gıda dışı satışlar yüzde 17.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.9 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.2 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.55 düşerken, yıllık artış yüzde 8.58 oldu. Nisan'da, üç yeni maddeninin girişiyle 77'ye yükselen maddelerden, 16 tanesinin ortalama fiyatı düşerken 7 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 51 maddenin fiyatları da yükseldi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah 595/615 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 13.12 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9512 lira ve en yüksek 6.9832 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5089 lira ve en yüksek 7.5599 lirayı gördükten sonra, 7.52 – 7.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4791 lira ve en yüksek 8.5481 lirayı gördükten sonra 8.49 – 8.50 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Euro/dolarda bant hareketi geçerliliğini koruyor" başlıklı değerlendirmesine göre, "Teknik açıdan bakıldığında paritenin zaman zaman etkili olan satış baskısını 1.0750 ana desteğinin üzerinde karşılaması yukarı yönlü hareket alanının korunmasını" sağlıyor:

"Ancak risk iştahının küresel ölçekte düşük kalmaya devam etmesi ve Fed'in daha fazla faiz indirimine sıcak bakmaması doların önemli bir baskı hissetmesine izin vermiyor.

"Bu kapsamda bir süredir olduğu gibi fiyatların ağırlıklı olarak 1.0800-1.0850 bandında hareket ettiğini görüyoruz."

Doların 7.00 liranın altında kalmaya devam ettiğine de işaret edilen değerlendirmede şöyle denildi":

"BDDK kararları sonrasında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan lira bu eğilimini korumaya çalışıyor.

"Ancak yurtdışında risk iştahı düşük kaldıkça bunun lira varlıklara yansımasının da negatif olabileceğini unutmamak gerekiyor.

"Bu noktada liradaki değer kazanma eğilimine Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS priminin şimdilik çok fazla eşlik etmediğini görüyoruz.

"Risk priminin de azalması durumunda bunun lira açısından daha iyimser bir zemin hazırlayacağını söylemek mümkün.

"Böyle bir senaryoda kurun 6.95'e doğru geri çekilme potansiyeli de artacaktır."

Kaynak: DHA