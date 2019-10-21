PİYASALAR – BIST100 yüzde 1.11 düştü, dolar 5.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk gününü yüzde 1.11 düşüşle 97 bin 324 puanda kapattı. Haftanın ilk gününe yüzde 0.11 artışla 98 bin 526 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 97 bin 171 puanı, en yüksek açılıştaki 98 bin 526 puanı gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.45, valörde son işlem yüzde 14.43 düzeyindeyken, bugün spot kapanış yüzde 14.47 olarak gerçekleşti.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü ise spot kapanışta bileşik getiri ortalamada yüzde 14.77, valörde son işlemde yüzde 14.29 düzeyindeyken, bugün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.26 oldu.

Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında Hazine ihalelerini ve Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor.

Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.

Kapanışa yakın işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7811 lira ve en yüksek 5.8492 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4522 lira ve en yüksek 6.5253 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4634 lira ve en yüksek 7.5998 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyordu.

Kaynak: DHA