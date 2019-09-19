PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.25 ekside, dolar 5.70 lirada

Güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 97 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 501 puanı ve en yüksek 102 bin 142 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 1.25 düşüşle 100 bin 651 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 142 bin 373 puanı ve en yüksek 145 bin 358 puanı gördükten sonra yüzde 1.76 düşüşle 142 bin 741 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.89'da sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi ise yüzde 0.66 artışla 15.14 düzeyine yükseldi.

- dolar en düşük 5.6690 lira ve en yüksek 5.7061 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2582 lira ve en yüksek 6.3196 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0795 lira ve en yüksek 7.1325 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

DHA