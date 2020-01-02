PİYASALAR - BIST100 yüzde 1.32 yükseldi, dolar 5.95 lirada

Güne 0.42 artışla 114 bin 902 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 114 bin 566 puanı ve en yüksek 115 bin 932 puanı gördükten sonra, yüzde 1.32 artışla en yüksek düzey olan 115 bin 932 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 160 bin 131 puanı ve en yüksek 162 bin 251 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.27 artışla 162 bin 209 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 12.21 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.51 düşüşle 11.72 düzeyine geriledi.

Kapanışa yakın işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9603 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6564 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8968 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA