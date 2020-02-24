PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.58 düşüşle açıldı, dolar 6.13 lirada

Cuma gününü 1.03 artışla 116 bin 829 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.58 düşüşle 114 bin 984 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 160 bin 581 puandan kapandıktan sonra yüzde 2.56 düşüşle 156 bin 465 puandan açıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında 2,619 kişi yaşamını yitirdi, 77,150 kişi salgından etkilendi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 12.05 ve 11.24 düzeyinde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 6 ayda bir yüzde 6.9 kupon ödemeli 2 yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihraç edecek ve yarınki TLREF endeksli ihraç ile Şubat ayı borçlanma programını tamamlayacak. Hazine iki hafta önce, "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde, dört tahvilin geri alımı karşılığında 28 Haziran 2028 itfalı tahvilde 6.45 milyar lira net satış yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam 74.6 milyar lira iç borç servisine karşılık, toplam 66.5 milyar lira borçlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine; Şubat ayında toplam 25.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar liralık borçlanma, Mart ayında toplam 26.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık borçlanma, Nisan ayında toplam 22.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 23.5 milyar liralık iç borçlanma programladı.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.0929 lira ve en yüksek 6.1430 lirayı gördükten sonra, 6.13- 6.14 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5989 lira ve en yüksek 6.6489 lirayı gördükten sonra, 6.64– 6.65 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8876 lira ve en yüksek 7.9485 lirayı gördükten sonra 7.94– 7.95 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, " Küresel satış dalgası derinleşiyor "başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki satış dalgası derinleşiyor. Güney Kore ve İtalya'da Korona virüsüne yakalananların sayısının artması küresel bir salgın korkusunu artırarak piyasalarda çok sert satışlara yol açtı.

"Geçen hafta açıklanan ABD, Japonya, Avustralya ve Güney Kore verileri olayın insani boyutunun yanı sıra ekonomik etkisinin de hissedilmeye başladığını gösteriyor. Salgının bahar aylarında kontrol altına alındığı baz senaryomuz halen sınırlı bir ekonomik faturaya işaret ediyor.

"Ancak piyasalar küresel bir salgını fiyatlamaya başladı. ABD vadelileri ve Asya borsaları ve emtia piyasaları son iki günde yüzde 2-4 arasında gerilerken, altın son yedi yılın, 30 yıllık ABD tahvilleri tüm zamanların zirvesinde işlem görüyor.

"Türkiye varlıkları geleneği bozmayarak küresel satış dalgasında başı çekiyor. Ekonominin canlanmasına, şirket karlarının artmasına ve hiç Korona vakası görülmemesine rağmen Şubat ayında en çok değer kaybeden gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyoruz.

"10 yıllık devlet iç borçlanma tahvillerinde de virüsten bağımsız olduğuna inandığımız 200 baz puana yakın bir yükseliş görülüyor. ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.0'e yakın düşüşle açılmasını bekliyoruz.

"Beklentinin çok üzerinde temettü açıklayan Tofaş hisselerinin (yüzde 9.0 temettü verimi) İtalya'da artan virüs vakalarına rağmen endeksi yenmesini bekliyoruz. Temyiz başvurusu reddedilen Halkbank'ta satış baskısı artabilir."

Kaynak: DHA