PİYASALAR - BIST100 yüzde 1.81 düştü, dolar 6.59 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.21 düşüşle 83 bin 44 puanda başladığı gün içinde 82 bin 528 puan ile 86 bin 587 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.81 düşüşle 84 bin 246 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.74, BIST Mali Endeksi yüzde 3.91 düşerken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.37 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise getirilerde yukarı yön sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlemde yüzde 13.43 olan bileşik getiri, bugün yüzde 13.66 düzeyine yükseldi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Pazartesi günü 540'ın hemen altında işlem gördü.

Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlere bağlı olarak nakde geçişin hız kazanmasıyla yükselen dolar, sterlin karşısında 35 yılın, euro karşısında da üç yılın en yükseğine çıkarken, iç piyasada da 6.60 lirayı gördü.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 6.5266 lira ve en yüksek 6.6087 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9716 lira ve en yüksek 7.1171 lirayı gördükten sonra, 7.12 – 7.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5596 lira ve en yüksek 7.7040 lirayı gördükten sonra 7.63 – 7.64 lira aralığında hareket ediyor.

ABD borsaları ekonomiye Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı ABD Merkez Bankası'nın (Fed)

büyük kapsamlı önlemler açıklamasının ardından kayıplarını telafi ederek yükseldi. Açıklama öncesinde yüzde 2.0'nin üzerinde ekside olan S&P 500 ve Dow jones endeksleri, açıklamadan sonra yüzde 2.0 dolayında artıya geçti.

Fed, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Kaynak: DHA