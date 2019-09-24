PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.83 yükseldi, dolar 5.70 lirada

Güne yüzde 1.35 artışla 101 bin 375 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 375 puanı ve en yüksek 102 bin 236 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.83 artışla 101 bin 846 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 143 bin 862 puanı ve en yüksek 146 bin 240 bin puanı gördükten sonra kapanış işlemlerinde yüzde 2.72 artışla 145 bin 275 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.55 düşüşle yüzde 14.59 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.08 düşüşle yüzde 14.58 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.7228 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2419 lira ve en yüksek 6.2945 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0583 lira ve en yüksek 7.1353 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

DHA