PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.96 düştü, dolar 5.50 lirada

Güne yüzde 0.67 artışla 99 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 97 bin 154 puanı ve en yüksek 100 bin 260 puanı gördükten sonra, yüzde 1.96 düşüşle 97 bin 378 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 126 bin 532 puanı ve en yüksek 132 bin 333 puanı gördükten sonra, yüzde 2.45 düşüşle 126 bin 931 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.81 artışla yüzde 17.49 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 7.07 artışla yüzde 19.98 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.4709 lira ve en yüksek 5.5936 lirayı gördükten sonra, 5.50 – 5.51 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1941 lira ve en yüksek 6.3539 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2399 lira ve en yüksek 7.3978 lirayı gördükten sonra 7.30 – 7.31 lira aralığında işlem görüyor.

DHA