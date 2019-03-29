PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.04 artışta, dolar 5.64 lirada

Güne yüzde 0.41 artışla 92 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 91 bin 904 puanı ve en yüksek 94 bin 5 puanı gördükten sonra, yüzde 2.04 artışla 93 bin 996 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 121 bin 898 puanı ve en yüksek 127 bin 724 puanı gördükten sonra, yüzde 4.66 artışla 127 bin 555 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.66 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 5.0 artışla yüzde 21.27 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.5364 lira ve en yüksek 5.6669 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1953 lira ve en yüksek 6.3757 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2618 lira ve en yüksek 7.4329 lirayı gördükten sonra 7.39– 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

DHA