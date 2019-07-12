PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.32 düştü, dolar 5.75 lirada

Güne yüzde 0.05 artışla 99 bin 460 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 695 puanı ve en yüksek 99 bin 871 puanı gördükten sonra, haftayı günlük yüzde 2.32 düşüşle 97 bin 98 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.57 artışla 146 bin 45 puanda başladıktan sonra, en düşük 139 bin 380 puanı ve en yüksek 146 bin 992 puanı gördü ve haftayı günlük yüzde 3.35 düşüşle 140 bin 352 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.94 artışla 17.22 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 18.97 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6677 lira ve en yüksek 5.7791 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3817 lira ve en yüksek 6.4989 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1035 lira ve en yüksek 7.2476 lirayı gördükten sonra 7.23 – 7.24 lira aralığında işlem görüyor.

DHA