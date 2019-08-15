PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.49 ekside, dolar 5.59 lirada

Haftaya yüzde 0.91 düşüşle 98 bin 504 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 902 puanı ve en yüksek 98 bin 831 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 2.49 düşüşle 96 bin 926 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.21 düşüşle 142 bin 592 puanda başladıktan sonra en düşük 136 bin 913 puanı ve en yüksek 142 bin 673 puanı gördükten ve gün ortasında yüzde 5.1 kayıpla 136 bin 976 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.98 ve yüzde 15.22 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.5446 lira ve en yüksek 5.6173 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1898 lira ve en yüksek 6.2669 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7031 lira ve en yüksek 7.7904 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, yurtiçinde işsizlik oranı ve global piyasalarda ABD verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında bir önceki aya göre yüzde 4.8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 arttı. Çin'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi altında yüzde 7.6 arttı. Çin'de açıklanan Sabit Varlık Yatırımı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 arttı.

"Almanya'da açıklanan GSYH (öncü) verisine göre, Almanya ekonomisi 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde -0.1 küçüldü. İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 arttı. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü GSYH verisine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.1 büyüdü. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 ve bir önceki aya göre yüzde 2.6 daraldı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, kurun fiyatlamalarda dün, 5.5585 – 5.6290 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6104 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü."

DHA