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  3. Piyasalar büyüme rakamlarına odaklandı! Dolar ve euro yükselişte! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları.

Piyasalar büyüme rakamlarına odaklandı! Dolar ve euro yükselişte! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları.

Piyasalar bugün açıklanacak büyüme rakamlarına odaklanırken döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalar büyüme rakamlarına odaklandı! Dolar ve euro yükselişte! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları.

Türkiye ve yurt dışında çok sayıda kritik verinin açıklanacağı 1 Eylül 2021 Çarşamba gününde piyasaların en çok açıklanmasını beklediği veri  2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verileri olacak. Döviz kurlarına da etki etmesi beklenen veride Türkiye'nin büyüme oranın artması bekleniyor. 

Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.00 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA)

Serbest piyasada dolar kuru 1 Eylül 2021 Çarşamba gününde serbest piyasada açılışta 8,3200 TL'den alınıyor, 8,3220 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8220 TL'den alınıyor, 9,8240 TL'den satılıyor.

Öte yandan 31 Ağustos Salı günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3280  TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8490 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Piyasalar büyüme rakamlarına odaklandı! Dolar ve euro yükselişte! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları.

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

1 Eylül 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.45 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,32398,3304
Avro         9,82479,8319
Sterlin         11,450811,4617
İsviçre Frangı   9,06059,0706
Japon Yeni     0,0760 0,0752
S. Arabistan Riyali 2,2144 2,2255

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Piyasalar büyüme rakamlarına odaklandı! Dolar ve euro yükselişte! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları.

Tayfun Altuntaş
Editör
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