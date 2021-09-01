Piyasalar büyüme rakamlarına odaklandı! Dolar ve euro yükselişte! İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları. Piyasalar bugün açıklanacak büyüme rakamlarına odaklanırken döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Türkiye ve yurt dışında çok sayıda kritik verinin açıklanacağı 1 Eylül 2021 Çarşamba gününde piyasaların en çok açıklanmasını beklediği veri 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verileri olacak. Döviz kurlarına da etki etmesi beklenen veride Türkiye'nin büyüme oranın artması bekleniyor. Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI 10.00 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla 10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI 11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI 11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI 15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı 16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI 17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA) Serbest piyasada dolar kuru 1 Eylül 2021 Çarşamba gününde serbest piyasada açılışta 8,3200 TL'den alınıyor, 8,3220 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8220 TL'den alınıyor, 9,8240 TL'den satılıyor. Öte yandan 31 Ağustos Salı günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3280 TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8490 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 1 Eylül 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.45 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3239 8,3304 Avro 9,8247 9,8319 Sterlin 11,4508 11,4617 İsviçre Frangı 9,0605 9,0706 Japon Yeni 0,0760 0,0752 S. Arabistan Riyali 2,2144 2,2255 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör serbest piyasa