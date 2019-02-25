PİYASALAR – Dolar 5.31, euro 6.03 ve sterlin 5.95 lirada

Küresel gelişmelerin yakından izlendiği piyasalarda dövizler haftaya, Cuma gününün kapanış düzeylerinde başladı.

Faiz artışlarına ara veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Randall Quarles 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed bilançosunun daraltılması operasyonunun bu yıl sona erdirilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiği uyarısında bulundu ve "Rezevr talebinin seviyesi konusunda çok fazla belirsizlik olduğu ortamda biraz ihtiyat gerekli" dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, New York'ta yaptığı konuşamada, Fed'in daha büyük bir bilançoya sahip olmaya ihtiyaç duymasının bir nedeni olarak bankaların Fed'de tuttukları büyük rezerv havuzuna çok fazla bel bağlamlarını gösterdi.

Bankaların ne kadara ihtiyaç duyduklarının kesin olarak bilinmediği ortamda Fed'in rezervlerin seviyesini korumak için yavaş hareket etmesi gerektiğini belirten Harker, "Varlık azaltımını bu yıl sona erdirerek rezervlerinde düşüşü önemli oranda yavaşlatabiliriz. Rezervlerin çok yavaş hızla azalması, diğer Fed yükümülüleklerindeki büyüme trendini yansıtır" diye konuştu.

Buna karşılık, St. Louis Fed Başkanı Bullard ise faiz oranlarnının sıfırın oldukça üzerinde olduğu ortamda Fed bilançosunun daraltılmasının makro ekonomi üzerinde "küçük" bir etkisi olacağı uyarısı yaptı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3133 lirayı ve en yüksek 5.3275 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0270 lirayı ve en yüksek 6.0497 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9438 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Küresel piyasalarda artan risk iştahı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yükseldi ve yüzde 0.3 oldu.

Almanya'da açıklanan GSYİH verisine göre, 2018 yılı 4.çeyreğinde Almanya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.9 büyüdü. Almanya'da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi Şubat ayında 98.5 düzeyine gerilerken açıklanan veri Ocak 2015'ten beri en düşük seviye oldu.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 arttı.

"ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump Washinton'da gerçekleşen ticaret müzakereleri görüşmeleri ardından Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı uzatacağını söyledi.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 4.2 puan artarak 97.2 düzeyine yükseldi.

"TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

"TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri Şubat 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 78.3 iken, Şubat ayında yüzde 1.5 artarak 79.5 düzeyine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 1.9 oranında azalarak 90.8 puana geriledi.

"Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 56.7 iken, Şubat ayında yüzde 8.7 azalarak 51.8 seviyesine geriledi. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3405 düzeyini test ettiği fakat gün içerisinde lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kurun günü 5.3155 düzeyinde tamamladığı görüldü.

"BİST-100 endeksi Cuma gününü yüzde 0.67 yükseliş ile 103 bin 185 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar lira oldu."

DHA