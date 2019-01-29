PİYASALAR – Dolar, 5.33, euro 6.09 ve sterlin 7.01 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün ve yarın yapacağı politika toplantısına odaklanan piyasalarda, dövizler Salı gününe, Pazartesi günü kapanış düzeylerinden hafif yüksek başladı. Fed'in, yılın ilk toplantısından faiz artırımı beklemeyen yatırımcılara göre Fed, ABD ve küresel düzeyde ekonomideki ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli olacak.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3226 lirayı ve en yüksek 5.3351 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0865 lirayı ve en yüksek 6.1020 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0059 lirayı ve en yüksek 7.0198 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Piyasalar bugün yapılması planlanan Brexit oylamasına odaklandı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi yaptığı değerlendirmede, son dönemde açıklanan verilerin beklentilerden daha zayıf olduğunu vurgularken özellikle, jeopolitik riskler ve korumacı yaklaşımların yarattığı belirsizliklerin ekonomik güven üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Başkan, ciddi parasal teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtirken Yönetim Konseyi'nin tüm enstrümanları uygun oldukça düzenlemek için hazır olduğunu açıkladı. Başkan, finansman şartları ve işgücü piyasası dinamiklerinin enflasyonun ECB'nin hedefi olan yüzde 2,0 seviyesine yakınsayacağına dair beklentileri desteklediğini söyledi.

"ABD'de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi Ocak ayında 1.0 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanmaya rağmen liranın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı görülürken kurun fiyatlamalarda 5.2504 – 5.3446 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.3238 seviyeleri civarında günü tamamladığını gördük.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.5 düşüş ile 101 bin 289 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.4 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 civarında gerçekleşti.

"Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.05 düşüş ile yüzde 18.19 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.52 düşüş yüzde 15.36 oldu. 5 yıllık ülke CDS risk primi 329.51 düzeyinde olduğu izleniyor."

DHA