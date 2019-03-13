PİYASALAR – Dolar 5.46, euro 6.17 ve sterlin 7.15 lirada

Dövizler güne, Salı gününün kapanış değerlerinin hafifi, üzerinde başladı.

Küresel piyasalarda Birleşik Krallık parlamentosunun bugün yapacağı ikinci Brexit oylamasının sonucuna odaklandı. Parlamento'da dün gece yapılan oylamada, hükümetin, Avrupa Birliği'nden (AB) ek güvenceler aldığı anlaşmayı yine kabul etmedi. Bugün TSİ 22:00'de "anlaşmasız Brexit" oylanacak. Bu da reddedilirse, Perşembe günü Brexit "tarihini ertelenmesi" oylanacak. Oylamalara karşın Brexit sürecindeki belirsizlikler, küresel piyasalarda risk iştahını baskılıyor.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4646 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1536 lira ve en yüksek 6.17 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.8 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1256 lira ve en yüksek 7.1614 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Şubat ayından itibaren kabaca 100 bin 700 – 105 bin seviyeleri arasında konsolide bölgesi içerisinde hareket eden ve son günlerde artan satış baskısına bağlı olarak konsolide bölgesinin alt bandını test eden BIST-100 Endeksi, dün günün ikinci yarısında gelen alımlarla günü yükselişle kapattı. Küresel piyasalardaki görünüme bağlı olarak güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste geri çekilmelerde önceki gün test edilen 100 bin 650 seviyesi güçlü destek konumunda bulunmaktadır. 100 bin 650 desteği altındaki kapanışlarda 99 bin – 100 bin aralığının gündeme geldiği görülebilir. Endekste yükselişlerin güç kazanabilmesi için 500 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 102 bin ve devamında 103 bin 400 seviyesinin aşılması gerektiği görüşümüzü koruyoruz."

DHA