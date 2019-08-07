PİYASALAR – Dolar 5.50, euro 6.16 ve sterlin 6.68 lirada

Dövizler, Çarşamba gününe en az yüzde 0.34 düşüşle başladı.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fazi oranlarını diğer merkez bankalarıyla aynı çizgide olacak şekilde düşürmesi gerektiğini söyledi. Fox News ile söyleşisinde, Fed'e sene sonuna dek faizleri 75 baz puan ya da yüzde 1.0 düşürme çağrısı yapan Navarro, "Faiz oranları arasındaki fark istihdam kaybına neden oluyor. Yüksek faiz oranları yatırımı ve ihracatı baskılıyor" dedi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4888 lira ve en yüksek 5.5352 lirayı gördükten sonra, 5.50 - 5.51 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1533 lira ve en yüksek 6.2093 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6752 lira ve en yüksek 7.7430 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yaşanan satışlarla son aylardaki yükseliş trendini kıran BIST-100 Endeksi dün yurt dışı piyasalardaki toparlanma çabasıyla uyumlu olarak kayıplarını belirli ölçüde geri aldı. Mevcut durumda 101 bin 650 seviyesinden geçen 500 günlük basit hareketli ortalaması altında seyrini sürdüren endekste toparlanma isteğinin devam etmesi halinde 100 bin 650 ilk güçlü direnç noktası olup devamında 101 bin 650 ve 102 bin 500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gücünü koruyabilmesi için 100 bin 650 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. Satış baskısının tekrar artış kaydetmesi durumunda 98.500 – 97 bin 600 ve 96 bin 900 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. "

DHA