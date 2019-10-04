PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.25 ve sterlin 7.04 lirada

Dövizler, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6866 lira ve en yüksek 5.7045 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2408 lira ve en yüksek 6.2639 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0177 lira ve en yüksek 7.0468 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.5 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA