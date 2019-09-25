PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.27 ve sterlin 7.11 lirada

Haftaya hafif düşüşle başlayan dövizler, Salı gününe karışık başladı

New York Merkez Bankası'nın (Fed) raporuna göre, 60 milyon kadar Amerikalı kredi kartı ya da diğer kredileri almaya uygun görülmek konusunda zor zamanlar yaşıyorlar ve bu durum onların finansal aksamalardan toparlanmalarını daha da zorlaştıryor. Önceki raporlar, ABD'de 26.5 milyon dolayında yetişkinin geleneksel kredileri kullanmaya uygun olmadıklarını göstermişti.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6929 lira ve en yüksek 5.7070 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2565 lira ve en yüksek 6.2906 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1018 lira ve en yüksek 7.1284 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışları dün BIST-100'de güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Konu ile ilgili haber akışları önümüzdeki günlerde TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacağından gelişmelere bağlı olarak volatilitenin artış kaydedebileceği dikkate alınmalıdır. Yurt dışındaki zayıf görünüm ve risk iştahındaki zayıflamaya bağlı olarak endekste etkili olabilecek satışlarda ilk güçlü destek noktası 500 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 101 bin 100 seviyedir. Bu seviye altında satışların bir miktar ivme kazandığı ve 100 bin 600 – 100 bin seviyelerinin tekrardan gündeme geldiği izlenebilir. 500 günlük ortalama üzerinde olumlu teknik görünümün devam edeceği endekste 102 bin 500 – 103 bin 500 seviyeleri direnç konumundadır.

DHA