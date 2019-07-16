PİYASALAR – Dolar 5.72, euro 6.43 ve sterlin 7.15 lirada

Dövizler Salı gününe hafif artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7041 lira ve en yüksek 5.7255 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4275 lira ve en yüksek 6.4502 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1441 lira ve en yüksek 7.1686 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100'de haftanın son günü S400'ler kaynaklı riskler yeniden satışlara neden oldu. Böylece hafta içinde bir kez daha 100 bini test eden endeksin kapanışı 97 bin 98'den gerçekleşti. Kısa vadede ilk destek önceki hafta başındaki boşluğun da doldurulacağı 96 bin 650 olarak görülüyor. Endeks 96 bin 500'ün de altına sarkacak ve bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirecek olur ise 94 bin ve devamında en güçlü destek olarak 90 bin civarı gündeme gelebilir. Yukarıda ise 98 bin 500'ün yeni haftada ilk önemli direnç konumunda olacağını düşünüyoruz. Tüm olumsuz haber akışına karşın bu hafta 100 bin 650 geçilecek olur ise yükseliş yeni bir ivme kazanabilir. Buna karşın 100 bin 650 geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz."

DHA