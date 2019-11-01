PİYASALAR - Dolar 5.72 lira, euro 6.38 lira, sterlin 7.41 lirada

ABD tarımdışı istihdam verisinin bu ay büyük ölçüde düşük çıkacağına ilişkin beklentilere bağlı olarak küresel piyasalarda, euro, yen gibi sert paralar karşısında gerileyen dolar yeni güne 5.72 lirada başladı.

Perşembe gününe yüzde 0.23 artışla 98 bin 920 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 171 ve en yüksek 99 bin 201 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.23 düşüşle 98 bin 468 puanda kapandı.

Tahvil/bono piyasasında, gösterge 10 yıllık tahvilde, Çarşamba günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.28 düzeyindeyken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.05, valörde son işlem yüzde 12.84 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 13.02 düzeyindeyken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.65 oldu.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7062 lira ve en yüksek 5.7227 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3646 lira ve en yüksek 6.3899 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3806 lira ve en yüksek 7.4193 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA