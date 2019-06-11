PİYASALAR – Dolar 5.77 euro 6.54 ve sterlin 7.33 lirada

Dövizler, Salı gününe karışık başladı, dolar ve sterlin güne yatay başlarken, euro yüzde 0.05 yükseldi.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemediğini söyledi. Hatzius, Fed'in bu yıl faizleri değişiklik yapmamasının bir indirime gitmesinden daha olası göründüğünü vurguladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) "uygun şekilde hareket etme" taahhütünen bir faiz indirimi sinyali anlamına gelmediği sözlerine atıfta bulunan Hatzius, "FOMC'nin yılın geri kalanında federal fon faiz oranını mevcut düzeyde tutmayı sürdürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7669 lira ve en yüksek 5.7952 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5210 lira ve en yüksek 6.5614 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3213 lira ve en yüksek 7.3568 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Endekste önemli direnç olarak izlediğimiz 90 bin 500 seviyesinin geçen hafta geçilmesi olumlu bir teknik görünüm ortaya koyuyor. Küresel hisse piyasalarında devam eden olumlu görünümün sürmesi ve geçen hafta kapanışın gerçekleştiği 93 bin 800 üzerinde seyrin korunmasına bağlı olarak yükselişlerin devamında 94 bin 750 ve 200 günlük üssel ortalamaya denk gelen kabaca 96 bin 50 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Yurt dışından gelen olumlu etkinin yanında ABD – Türkiye ilişkileri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu taraftaki haber akışlarının volatiliteyi artırabileceği ve endekste pozitif veya negatif bir ayrışmayı beraberinde getirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Olası kar satışlarında 92 bin -92 bin 500 aralığı ve 90 bin 500 seviyesi güçlü destek seviyeleri olarak takip edilebilir."

DHA