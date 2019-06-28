PİYASALAR – Dolar 5.77, euro 6.57 ve sterlin 7.32 lirada

Dövizler Cuma gününe, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üstünde başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7688 lira ve en yüksek 5.7862 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5586 lira ve en yüksek 6.5798 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3145 lira ve en yüksek 7.3350 lirayı gördükten sonra 7.32 – 7.33 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Endeks dün de 96 bin civarını test ettikten sonra sınırlı da olsa kar satışları ile karşılaştı. Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında görülen zirve seviyeler ile 200 günlük ortalama güçlü dirençler olmaya devam ediyor. Bu nedenle kısa vadede son günlerde görülen bu zirve seviyeler (96 bin 200 üzeri) geçilemediği sürece yukarı yönlü yeni pozisyon alımının daha riskli olacağı görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Dünkü kapanış 200 günlük ortalamanın bulunduğu 95 bin 450'nin hemen üzerinde gerçekleşirken bu ortalama üzerinde 96 bin 200 izleyeceğimiz en önemli seviye. Aşağıda ise ilk destek noktamız 94 bin 500'de. Bu seviyenin altında ise oluşan son yükselen trendin devamı açısından 94 bin 800 bugün en önemli destek konumunda."

DHA