PİYASALAR – Dolar 5.77 lira, euro 6.37 lira, sterlin 7.42 lirada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü başlayacak ABD ziyaretinin yanında, Hazine ihalelerinin yakından izlendiği piyasalarda, dövizler yeni güne yatay başladı.

Hazine bugün 7 Ekim 2020 itfalı 11 aylık kuponsuz bonoyu yeniden, 4 Kasım 2026 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli yedi yıllık değişken faizli tahvili ilk kez, 11 Şubat 2026 itfalı altı ayda bir yüzde 5.3 kupon ödemeli altı yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.03 düşüşle 103 bin 118 puanda tamamladı. BIST100 güne yüzde 0.22 düşüşle 102 bin 921 puanda başlamıştı.

erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7676 lira ve en yüksek 5.7806 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3620 lira ve en yüksek 6.3818 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4162 lira ve en yüksek 7.4356 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın uluslararası puyasalara ilişkin değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Pazartesi günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Geçen hafta ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin artması ile endeksler yeni rekor seviyeye yükselmişti.

"Ancak, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz iki ülke arasında bir anlaşma olmadığına ilişkin açıklamasıyla bugün hisse senedi piyasasında satıcılı görünüm hakimdi.

"ABD'de güne negatif alanda başlayan endeksler kapanış öncesinde toparlanarak günü yatay tamamladılar.

"Walgreens Boots Alliance ve Boeing'in haber akışı etkisiyle değer kazanması, Dow Jones'un bölge endekslerinden pozitif ayrışmasını destekledi.

"ABD'de Veteran's Day günü olması nedeniyle işlem hacmi 30 günlük ortalamanın altında kaldı."

Kaynak: DHA