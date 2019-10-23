PİYASALAR – Dolar 5.80, euro 6.46 ve sterlin 7.47 lirada

Suriye konusunda ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşma sağlamasının ardından dövizler yeni güne yaklaşık 5'er kuruşluk gerilemelerle başladı.

Merkez Bankası'nın 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından, Perşembe günü yapılacak toplantıda da 200 baz puana kadar faiz indirimi yapılabileceğine ilişkin beklentiler, dövizlerdeki düşüşleri sınırlıyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7928 lira ve en yüksek 5.8119 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4484 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4593 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.47 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmeye odaklanıldı. Görüşmenin piyasalar kapandıktan sonra sonlanması nedeniyle etkilerini bugün göreceğiz.

"Rusya ile yapılan mutabakat güvenli bölge oluşturulması yönündeki süreci hızlandırırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı vurgulandı.

"Bugün yukarıda izleyeceğimiz ilk önemli seviye 98,750 olacak. Bu seviyenin üzerinde en güçlü direnç 101 binde bulunuyor.

"Aşağıda ise 97.100 ilk güçlü destek iken bu seviyenin altına sarkılacak olursa geçtiğimiz hafta oluşan boşluğun doldurulacağı 95 bine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir."

Kaynak: DHA