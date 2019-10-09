PİYASALAR – Dolar 5.83 lira, euro 6.39 lira, sterlin 7.11 lirada

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle dövizler beş haftanın en yüksek düzeylerinde hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 269 puanda başladığı Salı gününü yüzde 1.1 düşüşle 101 bin 859 puanda tamamladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün valörde son işlem yüzde 14.14 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.95, valörde son işlem yüzde 14 düzeyindeydi.

Erken işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.8186 lira ve en yüksek 5.8450 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3744 lira ve en yüksek 6.4108 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1126 lira ve en yüksek 7.1431 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, küresel ekonomik riskler karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine açık olduğunun altını çizdi ve Fed'in elindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu potansiyel ters rüzgarlara karşı daha fazla sigorta sağlayacaksa ve enflasyonu yükseltecek ise Fed'in bir faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA