PİYASALAR - Dolar 6.10 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.87 lirada

Covid-19 endişeleriyle yatırımcıların ABD para birimi ve varlıklarına yönelmesiyle küresel piyasalarda üç yılın en yükseğine tırmanan dolar yeni güne 6.10 lirada başladı. Euro/dolar paritesi 1.08 düzeyinin de altına çekilerek 1.0783 düzeyine kadar indi.

Perşembe gününe yüzde 0.08 artışla 119 bin 288 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 921 puanı ve en yüksek 119 bin 350 puanı gördükten sonra yüzde 2.98 düşüşle 115 bin 642 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de en düşük 158 bin 241 puanı ve en yüksek 166 bin 539 puanı gördükten sonra yüzde 4.22 düşüşle 159 bin 522 puandan kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.15 artışla 12.05'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 3.08 artarak 11.39 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1089 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5655 lira ve en yüksek 6.5951 lirayı gördükten sonra 6.59– 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8567 lira ve en yüksek 7.8788 lirayı gördükten sonra 7.87– 7.88 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA