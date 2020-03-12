PİYASALAR – Dolar 6.21 lira, euro 7.02 lira, sterlin 7.97 lirada

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği Covid-19 salgını nedeniyle ABD'nin Avrupa'dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının ardından, küresel borsalarda artan riskten kaçış nedeniyle dolar yeni güne 6.20 liranın üzerinde başladı.

Türkiye'de de ilk vakanın açıklanmasından sonra, gıda ve temizlik malzemelerine yönelik talep patlamasına bağlı olarak, BIST'te perakende, gıda ve sağlık şirketlerinin hisseleri hızlı yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.64 düşüşle 100 bin 416 puanda başladığı Çarşamba günü, 98 bin 806 puan ile 102 bin 839 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.1 düşüşle 100 bin 966 puanda, yüzde 0.17 düşüşle 137 bin 424 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, 134 bin 963 puan ile 139 bin 985 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.55 artışla 138 bin 425 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, dün spot kapanışta yüzde 11.71 olan ortalama bileşik getiri bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de, dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri dün yüzde 10.61 oldu.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.2192 lirayı gördükten sonra, 6.21 - 6.22 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9909 lira ve en yüksek 7.0486 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9618 lira ve en yüksek 7.9903 lirayı gördükten sonra 7.97 - 7.98 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA