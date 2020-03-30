PİYASALAR - Dolar 6.49 lira, euro 7.19 lira, sterlin 8.06 lirada

Covid-19 salgınına bağlı dünya genelindeki tecritin sıkılaştırılması ve yatırımcıların uzun süreli belirsizlik için bekleyiş içine girmelerinden dolayı, dolar yeni haftaya yükselişle başladı ve yeniden 6,50 lira sınırına dayandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününde, 88 bin 229 puan ile 92 bin 299 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 3.72 düşüşle 88 bin 125 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.11, BIST Mali Endeksi yüzde 3.02 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 4.12 düşüşle kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise önceki hafta 580 seviyesini aştıktan sonra geçen Cuma günü 450/470 puan dolayındaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.4403 lira ve en yüksek 6.5015 lirayı gördükten sonra, 6.49 – 6.50 lira aralığında,

- euro en düşük 7.1420 lira ve en yüksek 7.2119 lirayı gördükten sonra, 7.19 – 7.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9924 lira ve en yüksek 8.0714 lirayı gördükten sonra 8.06 – 8.07 lira aralığında hareket ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), bankacılık sektörünün Covid-19 salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteğine sektörden katılımlar sürüyor.

TBB'den yapılan açıklamada, "Çek Ödeme Destek Kredisi ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği üç ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacaktır" denildi.

Kaynak: DHA