PİYASALAR - Dolar 6.85 lira, euro 7.84 lira, sterlin 8.70 lirada

Küresel piyasalardaki gelişmelere karşın, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandından uzaklaşmıyor.

"Dolar/lirada görünümün değişmiyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde şöyle denildi:

"Son derece dar bir bant aralığında işlem görmeye devam eden dolar/lirada görünüm değişmiş değil. Yatay harekete bağlı olarak teknik göstergeler de yön göstermekten son derece uzak bir tablo çiziyor. Kurda yukarı yönlü eğilim sınırlı kaldığı gibi anlamlı bir geri çekilme de göremiyoruz. Öyle ki, paritenin 1.1470 sınırına kadar yükselmesi ve dolar endeksinin 96 seviyesinin altına gerilemesine karşın kurun 6.85'in üzerinde kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Hafta içindeki Para Politikası Kurulu toplantısından da değişiklik beklenmediğini düşünürsek kurun haftanın geri kalanında da bant hareketine bağlı kalacağını tahmin ediyoruz."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 118 bin 582 puan ve 119 bin 747 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.42 artışla 119 bin 280 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.56, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.48 yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8451 lira ve en yüksek 6.8593 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8669 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6754 lira ve en yüksek 8.7029 lirayı gördükten sonra 8.70 – 8.71 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1402 - 1.1467 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1432 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"BIST 100 önceki hafta gördüğü 120.200 zirvesini aşmakta zorlana da bu bölgeden de uzaklaşamıyor. Bugün de izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak. 120,200 üzerinde kapanışlar endekste yeni bir yükselişin önünü açacaktır. Ancak, son zamanlarda buradan uzaklaşılmasa da buraya yakın yerlerden gün içi gelen satışlar zayıflık işareti oluşturuyor. Teknik göstergelerdeki zayıflamaları da göz önünde bulundurduğumuzda burasının geçildiğinden emin olunmadan yapılacak alımlar riskli olabilir. Aşağıda ise gün içi kısa vadeli ilk desteğimiz 118,400'de bulunuyor. Buranın altında 117,500 ve 115,500 güçlü destek seviyeleri olarak izlenebilir."

Kaynak: DHA