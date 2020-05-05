PİYASALAR - Dolar 7.04 lira, euro 7.68 lira, sterlin 8.78 lirada

Petrol fiyatlarının toparlanmasına paralel olarak küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada ise hafta başında yükseldiği 7.0 liranın üzerinde tutunuyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 305 puan ile 100 bin 253 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.24 düşüşle 98 bin 842 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.08, BIST Mali Endeks yüzde 1.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 ekside kapandı.

Dolar, uzun süre hemen altında tutunduğu 7.0 lira düzeyini hafta sonundaki sığ işlemlerde aştıktan sonra, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0316 lira ve en yüksek 7.0517 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6727 lira ve en yüksek 7.7006 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.7657 lira ve en yüksek 8.7962 lirayı gördükten sonra 8.78 – 8.79 lira aralığında hareket ediyor.

Tüketici fiyatları (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.85 arttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 19.5 düzeyinden, yüzde 10.94'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3.16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu.

Nisan'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı ve 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA