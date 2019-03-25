PİYASALAR – Dövizler yüzde 2.0’nin üzerinde düştü

Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0'nin üzerinde düşüşle başladı.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.64 – 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.

DHA