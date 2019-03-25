PİYASALAR – Dövizler yüzde 2.0’nin üzerinde düştü
Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0'nin üzerinde düşüşle başladı.
Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0'nin üzerinde düşüşle başladı.
Erken İşlemlerde:
- dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.64 – 5.65 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.
DHA
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